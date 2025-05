i Autor: Shutterstock

Policja mówi, co się stało

Rozrzutnik wciągnął 59-latka! Drastyczna śmierć na prywatnej posesji. Horror w Złoczewie

59-letni letni mieszkaniec Złoczewa w województwie łódzkim zginął na swojej posesji, po tym jak wciągnął go rozrzutnik. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 24 maja, ok. godz. 12. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna miał czyścić maszynę, ale w tym czasie doszło do nieszczęścia. Na miejscu wypadku pracują strażacy i policjanci.