Wróblew. Śmiertelny wypadek na DK12 pod Sieradzem

37-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego to ofiara śmiertelna wypadku we Wróblewie na drodze krajowej nr 12. Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 maja, ok. godz. 10.30. Według wstępnych informacji policji kierujący volkswagenem jechał od strony Błaszek, ale z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad autem, zjeżdżając na pobocze. Jego auto uderzyło najpierw w słupek ogrodzenia, przerywając je, a następnie w drzewo, i dachowało. Mężczyzna nie przeżył.

- Ruch na drodze krajowej nr 12 odbywa się wahadłowo. Na miejscu wypadku nadal trwają czynności mundurowych, w tym technika kryminalistyki, którzy zbierają ślady i dowody niezbędne do wyjaśnienia przyczyn tej tragedii - poinformowała "Super Express" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Sieradzu.