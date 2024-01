Remonty łódzkich ulic nie mają końca! Co z mieszkańcami ich okolic? Władze miasta szukają rozwiązań

Zduńska Wola. Policjant stracił funkcje życiowe po dyżurze w sylwestra

Policjant ze Zduńskiej Woli, który stracił funkcje życiowe, wymaga teraz długotrwałej rehabilitacji. Młodszy aspirant Mateusz Szczepaniak pełnił dyżur w sylwestra 2023, ale 1 stycznia, w godzinach popołudniowych, jego serce nagle stanęło. Żeby przywrócić mu funkcje życiowe, potrzebna była 45-minutowa reanimacja. Żona mężczyzny i jego dwoje dzieci: 7-letni Filipek i 11-letnia Martynka przeżyli szok, ale nie tracą wiary, że policjant wróci do pełni zdrowia. Na razie przebywa jeszcze w szpitalu.

- Teraz Mariusz wymaga systematycznej i długotrwałej rehabilitacji, która wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Dlatego prosimy wszystkich ludzi o dobrym sercu - wesprzyjmy Mariusza i pozwólmy mu wrócić do najbliższych, do codziennego funkcjonowania.Mariusz walczy o powrót do sprawności! Na tę chwilę jest osobą leżącą i konieczna jest systematyczna i długotrwała rehabilitacja wiążąca się z bardzo wysokimi kosztami, których rodzina nie jest w stanie sama pokryć - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.

Z tego względu na pomoc policjantowi ruszyła zbiórka pieniędzy, którą można znaleźć TUTAJ.