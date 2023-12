Las Vegas w Sieradzu. Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Polsce?

"Sieradzkie Las Vegas" - tak nazywana jest świąteczna iluminację z ul. Wiejskiej. Trudno się z tym nie zgodzić, bo na posesji państwa Kulawiaków zabłysło w tym roku 120-125 tysięcy lampek, które przyozdabiają zarówno dom, jak i całe podwórko, w tym powstałą z okazji świąt Bożego Narodzenia stajenkę. Jak informuje portal sieradz.naszemiasto.pl, dekoracje z Sieradza to już znana w regionie atrakcja turystyczna, którą w ub.r. odwiedziło ok. 45 tys. ludzi, w tym zwiedzający z zagranicy. Co ciekawe, prace nad iluminacją trwają nie tylko w okresie świątecznym, ale znacznie dłużej.

- Ledwo skończy się jeden sezon, a już myślimy o następnym. Planujemy jak nasza iluminacja może się rozwinąć, co tu dodać, upiększyć i jak powinna się zmienić, aby osoby które nas odwiedzają, chciały przyjechać po raz kolejny. Montowanie zaczynamy na początku listopada. Najgorsza jest monotonia, chcemy być uniwersalni. Co roku iluminacja się powiększa, przybywa figurek, postaci. Kolorystyka lampek nie jest przypadkowa, nad tym czuwa właśnie moja mama. Kobiece oko, to kobiece oko. Nowości tegoroczne, to figurki tworzone przez nas z manekinów. Przybywała więc dojarka z krówką, pasterza z inwentarzem, wędkarz. Doszły reniferki, jelonki podświetlane. Skąd bierzemy inwencję? Podglądamy konkurencję, choćby na naszym rynku lokalnym ale też szukamy w Niemczech, czy w USA. Tam jest duży rozmach świąteczny - mówi Krzysztof Kulawiak, którego cytuje portal sieradz.naszemiasto.pl.

Las Vegas w Sieradzu można zwiedzać codziennie w godzinach 16-20 do 7 stycznia włącznie, ale bez Wigilii - wstęp na posesję jest bezpłatny.