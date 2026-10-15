Pogoda w Łodzi: 16-18 października

Najnowsze prognozy na najbliższe dni w Łodzi zapowiadają pogodowy zwrot akcji, który rozegra się głównie na niebie. Mimo że przez cały weekend nie musimy obawiać się deszczu, to warunki zmienią się bardzo wyraźnie. Słoneczny i niemal bezchmurny piątek ustąpi miejsca znacznie bardziej pochmurnej aurze, która zdominuje sobotę oraz niedzielę.

Piątek pod znakiem słońca

Początek weekendu, 16 października, zapowiada się w Łodzi bardzo przyjemnie i będzie to bez wątpienia najcieplejszy dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 14 stopni Celsjusza, a dodatkowym atutem będzie bezchmurne niebo. Pozwoli to w pełni cieszyć się jesienną pogodą. Noc z piątku na sobotę będzie już chłodna, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie dużą zmianę

Już w sobotę mieszkańcy Łodzi odczują dużą zmianę. Słoneczną pogodę zastąpi niemal całkowite zachmurzenie, które utrzyma się przez większość dnia. Mimo braku słońca temperatura maksymalna wciąż będzie łagodna i osiągnie około 13°C. Trzeba jednak przygotować się na najchłodniejszą noc weekendu – nad ranem słupki rtęci mogą spaść do zaledwie 4 stopni. Wiatr będzie wiał z podobną, niewielką siłą co w piątek.

Pochmurna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 18 października, przyniesie kontynuację sobotniej aury. Niebo nad Łodzią pozostanie niemal całkowicie zasłonięte przez chmury, więc na słońce nie ma co liczyć. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę i wyniesie około 13 stopni. Noc będzie już nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 6°C. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, ponieważ jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s, ale wciąż będą to tylko łagodne porywy. Co ważne, niedziela również minie bez deszczu.

Pomysł na weekend w mieście

Brak deszczu przez cały weekend to doskonała wiadomość dla tych, którzy planują spędzić czas aktywnie. Słoneczny piątek stwarza idealne warunki na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków czy relaks w ogródku kawiarnianym. Z kolei w pochmurną sobotę i niedzielę, mimo braku słońca, aura nadal będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. To dobry moment na zwiedzanie miasta lub po prostu wyjście na spacer, bez konieczności zabierania ze sobą parasola. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, ponieważ przy dużym zachmurzeniu odczuwalna temperatura może być niższa, zwłaszcza wieczorami.

Dane pogodowe: OpenWeather