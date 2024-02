Środa Popielcowa tuż-tuż! Kiedy wypada? Takie dni w roku są tylko dwa

Środa Popielcowa 2024. Kiedy w tym roku jest Środa Popielcowa?

14 lutego to dzień, w którym wypada Środa Popielcowa 2024, zwana również Popielcem. W religii katolickiej jest ona zarówno dniem pokuty, jak i pierwszym dniem Wielkiego Postu, czyli 40-dniowego okresu poprzedzającego Wielkanoc. Co oznacza Środa Popielcowa? Nazwa katolickiego święta nawiązuje do posypywania głowy popiołem, co jest symbolem umartwienia i nawrócenia się do Boga, a pierwsze wzmianki o rytuale pochodzą jeszcze z okresu IV wieku. Jak obecnie wygląda Środa Popielcowa w Kościele katolickim?

Obrzędy Środy Popielcowej

Dla każdego praktykującego katolika Środa Popielcowa 2024 to jedno z najważniejszych tegorocznych świąt. Przede wszystkim to jeden z dwóch dni w roku - drugim jest Wielki Piątek - kiedy obowiązuje nas ścisły post i powstrzymanie się od jedzenia mięsa, ale też rosołu, jako że jest w nim gotowane mięso lub kości. W czasie Środy Popielcowej 2024 należy również ograniczyć liczbę posiłków do trzech, z czego tylko jeden powinien być syty. Obrzędy Środy Popielcowej nie nakładają ograniczeń w spożywaniu ryb, nabiału czy jaj.

Kościół katolicki co prawda nie wymaga obowiązkowego uczestnictwa we mszy świętej w Środę Popielcową 2024, ale jednocześnie zachęca wiernych do udziału. To dlatego, że w czasie nabożeństwa, po homilii, ksiądz dosłownie posypuje głowy wiernych popiołem, co jest symbolem pokuty.

Środa Popielcowa ma również znaczenie dla katolików, którzy lubią zabawę. Zgodnie z zaleceniami Kościoła od pierwszego dnia Wielkiego Postu powinni się oni powstrzymać od udziału we wszelkiego rodzaju imprezach, przyjęciach i podobnych uroczystościach. Mimo tylu zasad obowiązujących w czasie Środy Popielcowej 2024 warto pamiętać, że nie jest ona dniem wolnym od pracy.