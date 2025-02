Szokujące odkrycie na deptaku w Łodzi. Martwy mężczyzna znaleziony w miejscu publicznym

Zabił babcię, bo prosiła go, żeby ściszył laptopa. Wtedy wpadł w szał i zaczął dźgać na oślep

Łódź: Ciało 40-latka na deptaku

O wstrząsającej sprawie informuje lodz.eska.pl. Zwłoki mężczyzny na wózku inwalidzkim zostały znalezione we wtorek (4 lutego 2025 r.) ok. godziny 8 rano. Ok. 40-letni mężczyzna nie żyje. Jego ciało ujawnili pracownicy firmy sprzątającej w jednej z bram na ulicy Piotrkowskiej - naprzeciwko pasażu Schillera. Prokuratura nie wykluczyła udziału osób trzecich. Śledczy przesłuchują świadków, zabezpieczyli monitoring.

- Po przyjeździe, na miejscu obecny był już zespół ratownictwa medycznego. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny nie wykluczając udziału osób trzecich. Obecnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury - potwierdziła aspirant Kamila Sowińska z KMP Łódź, cytowana przez Eska Łódź News. Do sprawy wrócimy na łamach "Super Expressu".

