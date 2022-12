Pieniądze z ubezpieczenia trafią do banku, a nie mieszkanki Łodzi? Kobieta i jej narzeczony stracili wszystko [ZDJĘCIA]

Wszystko za sprawą australijskiego artysty, dla którego inspiracją są najbardziej zaniedbane budynki w różnych zakątkach świata. Joshua Smith tworzy ich modele w skali 1:20. Zrujnowana kamienica na Starych Bałutach okazała się więc w tym przypadku idealna.

Artysta znajduje inspiracje do swoich prac, "podróżując" po świecie za pośrednictwem aplikacji Google Street View. W ten właśnie sposób trafił na kamienicę przy ul. Limanowskiego 68, która od wielu lat popadała w coraz większą ruinę, a nawet wyrosły na niej drzewa (co widać m.in. na archiwalnych zdjęciach z Google Street View), aż w końcu, w 2019 zniknęła z powierzchni ziemi, ustępując miejsca nowemu budynkowi.

We współpracy z łódzkim artystą, Mateuszem Gapskim, znanym jako Bezt, Joshua Smith najpierw stworzył jedną ścianę kamienicy. Następnie wysłał ją do Polski, żeby Bezt mógł namalować na niej mural, który w rzeczywistości nie istniał. Gdy model wrócił do Australii, artysta odtworzył wszystkie detale zrujnowanej kamienicy - łącznie z pozostałościami szyldów, banerów i tagów namalowanych przez pseudografficiarzy.

Można kupić nieistniejącą kamienicę

Joshua Smith wystawił swoje dzieło na sprzedaż. Chętni na zakup łódzkiej kamienicy, a dokładniej jej miniatury, odwzorowanej z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, mogą skontaktować się z australijskim twórcą za pośrednictwem Instagrama lub Facebooka. "Obecnie ta praca zajmuje połowę miejsca na moim stole kuchennym, ale za odpowiednią cenę może być w Twoim domu, mieszkaniu lub biurze!" - zachęca artysta, a potencjalnemu nabywcy oferuje atrakcyjny, 40-procentowy rabat.

Kamienica znalazła się także w kalendarzu na 2023 rok, wydanym przez Australijczyka i stała się "główną bohaterką" czerwca. Kalendarze zostały już wyprzedane.

