Te osoby piją w pracy alkohol. Prezes dużej firmy przyjmuje go przez... odbyt

Łódzkie. Alkohol w pracy? Prezes firmy zaaplikował go sobie przez odbyt

Do pracowników budów jeździło najczęściej pogotowie z województwa łódzkiego, otrzymując zgłoszenie o pijanej osobie - informuje dzienniklodzki.pl. W ub.r. ratownicy interweniowali 27 razy w Łodzi lub innej miejscowości w regionie, by zająć się znajdującym się pod wpływem alkoholu pracownikiem. W sytuacji, gdy pomagali oni osobie, która z uwagi na swój stan była uczestnikiem jakiegoś wypadku, słyszeli na ogół prośby zarówno od poszkodowanego, jak i jego współpracowników, by jednocześnie nie powiadamiać policji. Jak wyjaśnia Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, nie ma takiej możliwości, bo ratownicy mają obowiązek poinformować o wszystkim mundurowych. Trudno w to uwierzyć, ale jedna z ich interwencji dotyczyła prezesa dużej firmy, który przyznał się, ze alkohol, w tym przypadku wódkę, przyjmuje przez... odbyt. Okazało się, że mężczyzna aplikuje go sobie za pośrednictwem nasączonego tamponu.

Jak wygląda standardowa "małpka"?

Alkohol w pracy to nie tylko domena mężczyzn. Jak mówi w rozmowie z serwisem dzienniklodzki.pl pracownica dużego dyskontu handlowego przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, w jej placówce alkohol przed pracą kupują w pierwszej kolejności kobiety w wieku 30-35 lat, później ok. 40-letnie, a następne miejsca zajmują starsi mężczyźni. Klienci zaopatrują się najczęściej w tzw. małpkę: cytrynówkę, żurawinówkę, a na samym końcu w zwykłą wódkę. Do tego kupują batonik, napój energetyczny lub pastylki miętowe. Jak dodają pracownicy sklepu, wiele z tych osób przychodzi ponownie po zakończeniu pracy po podobny zestaw.

Sonda Czy podoba Ci się moda na wesela bez alkoholu? Tak, uważam, że to dobry pomysł Niezbyt, ale jeśli państwo młodzi tego chcą, to uszanuję Nie i nie chodzę na takie wesela