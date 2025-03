Spis treści

Zagraniczny turysta wybrał najbrzydsze miasto w Polsce

The Brazilian Nomad to popularny użytkownik Instagrama, który na ten moment mieszka w Łodzi i znany jest głównie ze swoich podróży po różnych zakątkach świata. W ostatnim czasie na jego profilu na Instagramie pojawił się film właśnie na temat Łodzi, która przez wielu uznawana jest za najbrzydsze miasto w Polsce. Co ciekawe, influencer nie był zachwycony łódzkimi Bałutami, lecz spacer po ulicy Piotrowskiej zrobił na nim pozytywne wrażenie. Brazylijczyk nie uznał więc, iż Łódź jest najbrzydszym miastem w Polsce, lecz na mapie znalazł inną lokalizację, która według niego takowe miano może już nosić.

Gdy zobaczyłem to miejsce na mapie, zrozumiałem, że to jedno z tych, których turyści nigdy nie odwiedzają, dlatego zdecydowałem, że chcę tam pojechać i na własne oczy przekonać się, co to miasto ma do zaoferowania - stwierdził brazylijski turysta.

Zgierz najbrzydszym miastem w Polsce? Brazylijczyk nie miał litości

Miejscowością, którą odwiedził turysta, był Zgierz (woj. łódzkie). Niestety wrażenia Brazylijczyka po wizycie w mieście nie były najlepsze, a deszczowa pogoda nie pomagała w doznaniach. Na filmie można zauważyć, iż podróżnik, spacerując po mieście, nie natknął się na zbyt wiele ładnych widoków, bowiem przeważały szare i zniszczone budynki, które bez wątpienia potrzebują remontów.

[...] Tam nie ma nic do robienia. Właściwie jest to miasto brzydsze od innych z tej części Polski - stwierdził influencer.

Co ciekawe, choć Zgierz nie wypadł dobrze w oczach Brazylijczyka, to docenił on w mieście pewną ulicę, którą nazwał uroczą.

Szczerze mówiąc, jest tam tylko jedna urocza ulica, w której znalazłem dobrą restaurację z tradycyjnym jedzeniem i jeden kościół. To tyle. Dobrą rzeczą jest to, że po zwiedzaniu Zgierza Łódź wydaje się o wiele piękniejsza - podsumował na filmie.

