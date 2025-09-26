"To naprawdę robi wrażenie!". W Łodzi rozpoczął się festiwal Light Move Festival

Łódź po raz piętnasty stała się sceną jednego z największych festiwali światła w Polsce. Light.Move.Festival, organizowany od 2011 roku, co roku przyciąga tysiące mieszkańców i turystów, którzy wieczorami przemierzają ulice miasta, podziwiając iluminacje, mappingi i instalacje artystyczne. W sumie wszystkie dotychczasowe edycje odwiedziło ponad 8 milionów osób. Za nami pierwszy dzień festiwalu. - To wygląda naprawdę niesamowicie. Jesteśmy tu każdego roku, a każdego roku coś nas zaskakuje. Projekcje są coraz bardziej wyszukane, coraz bardziej niesamowite, chociaż mam wrażenie, że w tym roku na Piotrkowskiej jest ich mniej. Plac Wolności i słońce czy ogień w kamienicy - wow! - powiedziała reporterce Radia Eska pani Ilona.

15. edycja Light.Move.Festival w Łodzi

Do niedzieli (28.09) zaplanowano 11 projekcji i 19 instalacji świetlnych. Mappingi 2D i 3D, animacje oraz świetlne rzeźby pojawią się w parkach, pasażach i na placach. Ponad 20 budynków przy ul. Piotrkowskiej stanie się częścią świetlnego szlaku, a także odżyją przestrzenie Parku Staromiejskiego i Parku Sienkiewicza.

Na placu Wolności odbędzie się 360-stopniowa projekcja na otaczających go budynkach, wzbogacona instalacją Jarosława Koziary oraz koncertem pianistki jazzowej Leny Ledoff. Artyści z Polski i zagranicy przygotowali mappingi m.in. na ul. Piotrkowskiej 99, ul. Piotrkowskiej 76 oraz ul. Tuwima 6. Tradycyjnie iluminacje pojawią się również na kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. Light.Move.Festival to także koncerty. Na dziewięciu scenach wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Mery Spolsky, Eldo, Rebel Babel Ensemble, Hengelo oraz De Mono. Świetlne atrakcje dostępne będą w sobotę i niedzielę w godz. 19 –24. Szczegółowy program i mapa festiwalowych lokalizacji znajdują się na stronie lmf.com.pl.