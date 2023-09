Tragiczna śmierć 48-latka. Winny kierowca BMW? Policja poszukuje świadków

QUIZ. Ssak, ptak czy gad? Co to za zwierzę? Bądź jak tarzan i zdobądź komplet!

To, co tygryski lubią najbardziej

Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku pod Piotrkowem Trybunalskim

48-latek nie żyje, potrącił go kierowca BMW - to kulisy śmiertelnego wypadku w Łęcznie, którego świadków poszukuje teraz policja w Piotrkowie Trybunalskim. Do tragedii doszło w sobotę, 9 września, na drodze nr 742, ok. godz. 17. Jak wstępnie informuje policja, zarówno rowerzysta, jak i 31-latek jechali w tym samym kierunku. W tym czasie kierowca osobówki miał nie zachować należytej ostrożności, w wyniku czego najechał na tył roweru, powodując upadek mężczyzny, który zginął na miejscu. Prowadzący BMW był trzeźwy. - Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i wykonali oględziny. Pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze wyjaśnią teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim lub na numer alarmowy 112 - apelują mundurowi.