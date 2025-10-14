- Budowa kluczowego tunelu średnicowego w Łodzi napotyka poważne problemy, zagrażając bezpieczeństwu okolicznych budynków.
- Po zawaleniu się kamienicy i zapadaniu się kolejnych obiektów, prace zostały wstrzymane, a termin oddania inwestycji jest ponownie przesuwany.
- Rozważana jest zmiana metody drążenia na droższą, ale bezpieczniejszą metodę górniczą, aby dokończyć ten strategiczny projekt.
- Dowiedz się, dlaczego ukończenie tunelu ma potrwać aż do 2029 roku i jakie są dalsze plany.
Łódź. Budowa tunelu średnicowego dokończoną metodą górniczą?
Problemy z budową tunelu średnicowego trwają już od dłuższego czasu. Prace zostały wstrzymane ponad rok temu, po tym jak zawaliła się kamienica przy al. 1 Maja w Łodzi. Przyczyną katastrofy było drążenie tunelu przy użyciu obrotowej tarczy. Od tego czasu „Katarzyna” tkwi pod budynkami przy 1 Maja.
Próba wznowienia prac w listopadzie ubiegłego roku zakończyła się kolejnym incydentem – zapadaniem się sąsiedniego budynku. To spowodowało ponowne wstrzymanie prac i pogłębiło obawy o bezpieczeństwo okolicznych budynków. Strop tunelu znajduje się zaledwie kilkanaście metrów pod fundamentami kamienic, co stanowi poważne zagrożenie.
W obliczu problemów z tradycyjną metodą drążenia rozważane są alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest metoda górnicza, która polega na ręcznym lub mechanicznym wydobywaniu gruntu, bez użycia obrotowej tarczy. Metoda ta jest bardziej czasochłonna i kosztowna, ale może być bezpieczniejsza dla budynków znajdujących się nad trasą tunelu.
- Najważniejszym problemem, jeśli chodzi o tunel pod Łodzią, jest kwestia, żeby technicznie poradzić sobie z ostatnim kilometrem, żeby przejść pod miastem. Jest spore zagrożenie, że dalsze drążenie może spowodować zawalenie się kamienic. Nie chcemy tego ryzyka. Dzisiaj rozważamy różne możliwości, żeby wydrążyć ten tunel, nawet z opcją, że będziemy to drążyć metodą górniczą – powiedział wiceminister Malepszak, którego cytuje PAP.
Mimo problemów z budową tunelu, rząd zapewnia o determinacji w dokończeniu inwestycji. Tunel średnicowy jest kluczowy dla rozwoju Łodzi i regionu, a także dla połączeń kolejowych w skali kraju. Niestety, problemy z budową spowodowały przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.
- Dzisiaj przyjmujemy, że zakończenie tego tunelu, to jest całościowe, żeby tam pojechały pociągi, to jest rok 2029 - dodaje Malepszak.
Budowa tunelu średnicowego miała się pierwotnie zakończyć w 2022 r., ale została przesunięta o 4 lata; teraz doszły kolejne 3.