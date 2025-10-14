Budowa kluczowego tunelu średnicowego w Łodzi napotyka poważne problemy, zagrażając bezpieczeństwu okolicznych budynków.

Po zawaleniu się kamienicy i zapadaniu się kolejnych obiektów, prace zostały wstrzymane, a termin oddania inwestycji jest ponownie przesuwany.

Rozważana jest zmiana metody drążenia na droższą, ale bezpieczniejszą metodę górniczą, aby dokończyć ten strategiczny projekt.

Dowiedz się, dlaczego ukończenie tunelu ma potrwać aż do 2029 roku i jakie są dalsze plany.

Łódź. Budowa tunelu średnicowego dokończoną metodą górniczą?

Problemy z budową tunelu średnicowego trwają już od dłuższego czasu. Prace zostały wstrzymane ponad rok temu, po tym jak zawaliła się kamienica przy al. 1 Maja w Łodzi. Przyczyną katastrofy było drążenie tunelu przy użyciu obrotowej tarczy. Od tego czasu „Katarzyna” tkwi pod budynkami przy 1 Maja.

Próba wznowienia prac w listopadzie ubiegłego roku zakończyła się kolejnym incydentem – zapadaniem się sąsiedniego budynku. To spowodowało ponowne wstrzymanie prac i pogłębiło obawy o bezpieczeństwo okolicznych budynków. Strop tunelu znajduje się zaledwie kilkanaście metrów pod fundamentami kamienic, co stanowi poważne zagrożenie.

W obliczu problemów z tradycyjną metodą drążenia rozważane są alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest metoda górnicza, która polega na ręcznym lub mechanicznym wydobywaniu gruntu, bez użycia obrotowej tarczy. Metoda ta jest bardziej czasochłonna i kosztowna, ale może być bezpieczniejsza dla budynków znajdujących się nad trasą tunelu.

- Najważniejszym problemem, jeśli chodzi o tunel pod Łodzią, jest kwestia, żeby technicznie poradzić sobie z ostatnim kilometrem, żeby przejść pod miastem. Jest spore zagrożenie, że dalsze drążenie może spowodować zawalenie się kamienic. Nie chcemy tego ryzyka. Dzisiaj rozważamy różne możliwości, żeby wydrążyć ten tunel, nawet z opcją, że będziemy to drążyć metodą górniczą – powiedział wiceminister Malepszak, którego cytuje PAP.

Mimo problemów z budową tunelu, rząd zapewnia o determinacji w dokończeniu inwestycji. Tunel średnicowy jest kluczowy dla rozwoju Łodzi i regionu, a także dla połączeń kolejowych w skali kraju. Niestety, problemy z budową spowodowały przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

- Dzisiaj przyjmujemy, że zakończenie tego tunelu, to jest całościowe, żeby tam pojechały pociągi, to jest rok 2029 - dodaje Malepszak.

Budowa tunelu średnicowego miała się pierwotnie zakończyć w 2022 r., ale została przesunięta o 4 lata; teraz doszły kolejne 3.