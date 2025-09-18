Upał, a potem potężne ochłodzenie! Tak będzie wyglądać przełom lata i jesieni w Polsce

IMGW przewiduje powrót letniej pogody w Polsce w nadchodzący weekend.

Temperatury mogą sięgnąć nawet 30°C w centralnej i zachodniej Polsce.

Zmiana pogody nastąpi już w niedzielę wieczorem, przynosząc jesienną aurę.

Czy to ostatnia szansa na słońce w tym roku? Sprawdź szczegóły prognozy.

Ostatnie chwile upałów. Kiedy pożegnamy lato?

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) potwierdzają, że zgodnie z prognozami, które pojawiły się na początku trwającego tygodnia, w najbliższy weekend (19-21 września), do Polski na chwilę wróci lato. Lokalnie w zachodniej i centralnej części kraju może być upalnie, z temperaturą maksymalną do 30°C.

Z powrotu lata do Polski nie będziemy jednak cieszyć się zbyt długo, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek (21/22 września) do naszego kraju – jak przewidują synoptycy - „od zachodu nasunie się chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie znacznie chłodniejsze powietrze”. Początek kalendarzowej jesieni przyniesie nam więc typowo jesienną pogodę. Będą chwile ze słońcem, ale nie zabraknie też deszcz, a termometry wskażą wartości na poziomie 15-18°C lub niższe. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza pogody od IMGW na poszczególne dni.

Piątek (19 września) ciepły i słoneczny w centrum i na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze możliwy słaby deszcz i więcej ciemnych chmur. Na północnym wschodzie i Podhalu najchłodniej, tam termometry wskażą 19°C. Najcieplej na południowym zachodzie i tam typowo letnia temperatura, do 26°C.

Sobota (20 września) słoneczna i ciepła w całym kraju. W północnej Polsce 23-25°C, w centrum i na południu 27-29°C. Podobna pogoda w niedzielę (21 września), choć na krańcach zachodnich i nad morzem po południu więcej ciemnych chmur i możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 22°C na północy kraju do 30°C w centrum i na południu.

Gwałtowne ochłodzenie: Kiedy uderzy jesień?

Kolejna potężna zmiana pogody w nocy z niedzieli na poniedziałek (21/22 września). Pogodnie i ciepło jedynie na krańcach wschodnich. Na pozostałym obszarze znaczne ochłodzenie i powrót deszczowej aury. Bardzo duże różnice w temperaturze maksymalnej w poniedziałek (22 września). W zachodniej Polsce zaledwie 15°C na zachodzie, w centrum około 24 w centrum, a na południowym wschodzie najcieplej, do 28°C.

Wtorek (23 września) już z jesienną pogodą niemal w całym kraju. Deszcz, choć na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu poranek może być jeszcze przyjemny. Tam też najcieplej, nawet do 25°C. W pozostałych regionach od 14°C do 17°C.

W środę (24 września) pochmurno i deszczowo na południu kraju oraz na wybrzeżu. W górach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. W rejonach podgórskich najchłodniej, tam termometry wskażą maksymalnie około 11°C. Na pozostałym obszarze od 14°C do 17°C. Podobna pogoda także w czwartek (25 września).

Źródło: IMGW

