Pogoda w Łodzi na weekend 9-11 października

Pogoda w Łodzi w najbliższych dniach będzie miała dwa oblicza. Mieszkańcy powinni przygotować się na pochmurny i nieco deszczowy początek weekendu, który zakończy się jednak zupełnie inną, słoneczną aurą. Różnice między poszczególnymi dniami będą wyraźnie odczuwalne, zarówno pod względem zachmurzenia, jak i temperatury.

Pochmurny i deszczowy piątek

Weekend rozpocznie się pod znakiem chmur. W piątek, 9 października, nad Łodzią prognozowane jest duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 14 stopni, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 8°C. Do tego dojdzie dość odczuwalny wiatr, wiejący ze średnią prędkością 6 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu może być większe.

Sobota najcieplejsza, ale wciąż pod chmurami

Sobota przyniesie delikatne ocieplenie i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Słupki rtęci powędrują w górę do około 15 stopni Celsjusza, a minimalna temperatura w nocy utrzyma się na poziomie 10°C. Niestety, słońce nadal będzie się chować za gęstą warstwą chmur. Możliwe są również niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku, a jego prędkość spadnie do około 4 m/s.

Niedziela przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę. To będzie zupełnie inny dzień niż poprzednie. Chmury całkowicie znikną z nieba nad Łodzią, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Temperatura będzie nieco niższa niż w sobotę – w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 14 stopni, a w nocy spadnie do 8°C. Opady nie są przewidywane, a wiatr uspokoi się do prędkości około 3 m/s, tworząc bardzo przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Weekend w Łodzi. Jak zaplanować czas?

Zmienna aura w Łodzi sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Pochmurny i deszczowy piątek oraz sobota mogą skłaniać do wyboru aktywności pod dachem. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, spotkania ze znajomymi w kawiarniach czy relaks w domu. Wychodząc na zewnątrz, warto mieć przy sobie parasol. Z kolei bezchmurna niedziela to idealna okazja, by w pełni wykorzystać poprawę pogody. Długi spacer, wycieczka rowerowa czy po prostu odpoczynek w promieniach słońca będą doskonałym zwieńczeniem weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather