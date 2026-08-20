Pogoda w Łodzi na weekend: 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Łodzi muszą przygotować się na prawdziwy pogodowy rollercoaster. Prognozy na najbliższe dni, od 21 do 23 sierpnia, zapowiadają duże zmiany. Weekend przyniesie zarówno deszcz i ciepło, jak i znaczne ochłodzenie z przejaśnieniami. Każdy dzień będzie miał zupełnie inny charakter, a temperatura będzie systematycznie spadać aż do niedzieli.

Deszczowy, ale ciepły początek weekendu

Piątek będzie najcieplejszym dniem weekendu w Łodzi. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 26 stopni Celsjusza, a noc przyniesie temperaturę w granicach 18°C. Mimo przyjemnego ciepła, niebo nie będzie pogodne. Prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Wiatr pozostanie spokojny, jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu nie będzie dokuczliwe.

Sobota pod znakiem deszczu i ochłodzenia

Niestety, sobota przyniesie wyraźne załamanie aury. Ten dzień zapowiada się jako najmniej przyjemny z całego weekendu. Przede wszystkim należy spodziewać się znacznie większych opadów deszczu niż w piątek. Zrobi się też odczuwalnie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do około 21 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już wyraźnie zimniejsza, z temperaturą na poziomie 14°C. Dodatkowo wzmoże się wiatr, osiągając prędkość około 5 m/s, co spotęguje uczucie chłodu.

Zdecydowana poprawa pogody na koniec weekendu

Po deszczowej sobocie nadejdzie duża zmiana na lepsze, przynajmniej jeśli chodzi o brak opadów. Niedziela w Łodzi będzie całkowicie bezdeszczowa, a na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury. To będzie słoneczny dzień, jednak również najchłodniejszy w całym weekendowym zestawieniu. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 19 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do zaledwie 12°C. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością bliską 5 m/s, dlatego warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, mimo świecącego słońca.

Jak zaplanować weekend w Łodzi przy takiej aurze?

Zmienna pogoda będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Piątkowe ciepło, mimo lekkiego deszczu, może jeszcze zachęcać do wyjścia na miasto, choć warto mieć przy sobie parasol. Sobota to z kolei dzień, który najlepiej spędzić pod dachem – w kinie, w muzeum czy spotykając się ze znajomymi w kawiarni. Intensywne opady i silniejszy wiatr skutecznie zniechęcą do aktywności na zewnątrz. Niedziela natomiast, dzięki bezchmurnemu niebu, będzie idealną okazją do nadrobienia spacerowych zaległości. Chłodna temperatura i wiatr będą jednak wymagały odpowiedniego stroju, aby w pełni cieszyć się słońcem.

Dane pogodowe: OpenWeather