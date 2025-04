Wielkanoc 2025. Do kiedy spowiedź wielkanocna?

Nie kilka, ale kilkadziesiąt dni zostało wszystkim katolikom, dla których spowiedź w czasie Wielkanocy 2025 jest niezwykle ważna. Żeby wyznać swoje grzechy księdzu, nie trzeba wbrew pozorom zmieścić się w czasie świąt, o czym mówi wyraźnie decyzja 205. Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 21 marca 1985 r. Zgodnie z nią czas wielkanocnej spowiedzi trwa zawsze od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

- W komunikacie po tych obradach czytamy: W Polsce ten czas trwa do Uroczystości Trójcy Świętej. Potwierdza to także autopoprawka z 2014 r. - informuje diecezja kielecka.

W 2025 r. Niedziela Trójcy Świętej przypada 15 czerwca, więc do tego czasu można przystąpić do spowiedzi wielkanocnej, choć, uwaga, nie jest to obowiązek dla każdego katolika. Jak należy to rozumieć?

Obowiązkowa spowiedź. To warto wiedzieć!

Jak informuje Deon.pl, wyznanie grzechów ma sens, gdy wierny znajduje się w stanie łaski uświęcającej, dlatego "jeśli ktoś już wcześniej się wyspowiadał i od tamtego czasu nie popełnił grzechu ciężkiego, nie musi iść do spowiedzi ponownie". W razie sytuacji odwrotnej, tj. popełnienia w tym okresie grzechu ciężkiego, spowiedź wielkanocna jest obowiązkowa, inaczej grzesznik dopuszcza się świętokradztwa.

Wielkanoc 2025 przypada w dniach 20-21 kwietnia.