Stemplew. Karambol na A2. W wypadku zginęła kobieta

Jedna osoba nie żyje, a 6 zostało rannych - to bilans karambolu ze skutkiem śmiertelnym w Stemplewie na autostradzie A2, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 13 maja. O godz. 2.38 informacje o wypadku wpłynęła do służb ratowniczych, a z uwagi na skalę zdarzenia na miejsce zadysponowano kilka karetek pogotowia i kilka zastępów straży pożarnej. Mundurowi zabezpieczali cały teren, m.in. oświetlając go, by ułatwić pracę innym służbom. Razem z ratownikami medycznymi udzielali też kwalifikowanej pomocy poszkodowanym.

Według wstępnych ustaleń na pasie A2 prowadzącym w kierunku Warszawy przewrócił się samochód ciężarowy, w który uderzyły następnie 4 pojazdy osobowe. Kierowca ciężarówki nie odniósł poważnych obrażeń, był przytomny, ale wymagał wsparcia psychologicznego. Na miejscu zginęła kobieta w wieku ok. 60 lat podróżująca jednym z pozostałych aut. Rannych zostało łącznie 8 osób, z czego 2 nie wymagały hospitalizacji, natomiast pozostałe zabrały karetki. Działania służb zakończyły się po ponad 4 godzinach.