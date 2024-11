Wybrano najbogatsze gminy w kraju. "Polski Kuwejt" na przodzie rankingu

Najpierw Beko, teraz to? Kolejna firma szykuje grupowe zwolnienia. To nie będą spokojne święta

Najbogatsze gminy w Polsce. Mamy nowy ranking

Dzięki opublikowanym danym przez Ministerstwo Finansów wiemy, jaki jest wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Oblicza się go, dzieląc kwotę dochodów podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Najnowsze wyliczenia pozwoliły stworzyć ranking najbogatszych gmin w Polsce. Po wszystkich kalkulacjach mało kogo zdziwił fakt, iż ponownie pierwsze miejsce powędrowało do "polskiego Kuwejtu", który niezmiennie od lat jest liderem w zestawieniu.

"Polski Kuwejt" ponownie liderem w zestawieniu

"Polski Kuwejt" w tym roku ponownie uzyskał miano najbogatszej gminy w kraju. Co kryje się jednak za tak egzotycznym określeniem? Mowa o miejscowości Kleszczów w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim. Wskaźnik dochodów podatkowych wyniósł tam aż 23773,77 zł. Co przyczynia się do tego faktu? Okazuje się, iż to właśnie tam swoje podatki odprowadza Kopalnia Węgla Brunatnego oraz elektrownia "Bełchatów".

