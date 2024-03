Wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi. W Ogień i Sól każdy znajdzie coś dla siebie!

QUIZ: Geografia dla najlepszych. W którym kraju jesteś? My dajemy jedną wskazówkę, Ty pełną odpowiedź

Ogień i Sól to restauracja, która przeniesie was na inny poziom fantazji! To lokal, gdzie pierwsze skrzypce gra mięso - przygotowywane i podawane na kilka różnych sposobów. Lokal jest miejscem wyróżniającym się nie tylko na mapie Łodzi, lecz całej Polski. Wszystko za sprawą połączenia klasycznej kuchni z nowoczesnym sposobem serwowania potraw. Odwiedzający mogą zamówić między innymi dania mięsne, rybne i warzywne, które przygotowane zostają w specjalnym piecu opalanym aromatem drewna z drzewa oliwnego! Dlaczego warto ich spróbować? Tak przygotowane produkty nabierają niesamowitych walorów smakowych, a dymny aromat na długo pozostanie w naszej pamięci i będzie budził najmilsze skojarzenia. W menu restauracji znalazły się również między innymi:

setki z najlepszej jakości wołowiny,

ryby,

foie gras,

tatar z wędzonego pomidora,

kurczak kukurydziany,

tatar wołowy.

Połączenie kuchni tradycyjnej i nowoczesnych smaków sprawi, że każdy wybierze coś dla siebie. Ogień i Sól będzie zatem miejscem idealnym na rodzinne spotkanie, jak również wieczór w gronie przyjaciół.

i Autor: Materiały prasowe Zdjęcie poglądowe

Szefem kuchni w restauracji Ogień i Sól jest Adam Kowalski. To kucharz z ponad 20. letnim doświadczeniem, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą. Odwiedzający lokal z pewnością nie będą rozczarowani również personelem, który został zatrudniony do obsługi gości. Są to osoby nie tylko z dużym doświadczeniem, lecz również prawdziwą pasją.

Wiadomym jest, że sam smak to nie wszystko - jemy również oczami, dlatego ważna jest sam sposób serwowania naszego jedzenia. Interesujący dla odwiedzających restauracje Ogień i Sól, będzie z pewnością również sposób podawania dań. Kelnerzy mogą między innymi trybować wołowinę przy stoliku podczas prezentacji naszego posiłku.

Ogień i Sól to jedyny lokal w Łodzi, który dysponuje zimowym ogrodem całorocznym - w chłodniejszych miesiącach jest oszklony, a latem przestrzeń zmienia się w otwartą. Odwiedzający będą mogli zatem spędzić miło czas w miejscu, które będzie dla nich dostępne niezależnie od aury, jaka zapanuje na dworze. Zimą klientom komfort zapewnią specjalne podgrzewacze.

i Autor: Materiały prasowe Zdjęcie poglądowe

