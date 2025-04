Z brzydkiego kaczątka w łabędzia! Teraz wszyscy chcą odwiedzić to miasto

37-latek, który uratował noworodka z pustostanu, trafił do więzienia! Ludzie zbierają pieniądze dla "bohatera z Bałut"

Spis treści

Kiedyś uznawane za najbrzydsze, dziś zachwyca. Spektakularna przemiana Łodzi

Łódź to wyjątkowe miasto położone w centralnej Polsce, które przez dekady zmagało się z łatką brzydkiego i zaniedbanego. Przemysłowa przeszłość, upadek zakładów i fabryk składał się na obraz, który nie zachęcał turystów do odwiedzin. Okazuje się jednak, że pełna wyzwań historia stała się początkiem czegoś nowego, bowiem po latach miasto przeszło przemianę i zamiast pozbywać się starych obiektów, zaczęto je przekształcać. Dawne fabryki zmieniono m.in. w galerie sztuki, lofty czy nowoczesne przestrzenie biurowe. Idealnym i zarazem najsłynniejszym przykładem może być funkcjonująca do dziś słynna Manufaktura - jedno z największych centrów handlowo-kulturalnych w Polsce, będące także symbolem miasta.

Co ciekawego można zrobić w Łodzi? Te miejsca warto odwiedzić

Śmiało można stwierdzić, iż Łódź przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Będąc na miejscu, warto więc odwiedzić wiele miejsc, lecz poniżej prezentujemy kilka tych najpopularniejszych, bez których wizyta w Łodzi nie będzie taka sama!

Co zobaczyć w Łodzi? Oto nasze propozycje:

Ulica Piotrkowska: najdłuższy deptak w Europie tętni życiem o każdej porze dnia i nocy. Spacerując po Piotrkowskiej, można podziwiać secesyjne kamienice, szukać gwiazd w Alei Gwiazd i zrobić sobie zdjęcie z kultowym Misiek Uszatkiem.

najdłuższy deptak w Europie tętni życiem o każdej porze dnia i nocy. Spacerując po Piotrkowskiej, można podziwiać secesyjne kamienice, szukać gwiazd w Alei Gwiazd i zrobić sobie zdjęcie z kultowym Misiek Uszatkiem. Manufaktura: dawna fabryka Izraela Poznańskiego to dziś tętniące życiem centrum handlowo-rozrywkowe.

dawna fabryka Izraela Poznańskiego to dziś tętniące życiem centrum handlowo-rozrywkowe. OFF Piotrkowska Center: to tętniące życiem centrum kulturalne, biznesowe i gastronomiczne, znajdujące się w sercu miasta (Piotrkowska 138/140).

to tętniące życiem centrum kulturalne, biznesowe i gastronomiczne, znajdujące się w sercu miasta (Piotrkowska 138/140). EC1 Łódź: dawna elektrownia, która została przekształcona w nowoczesne centrum nauki i kultury.

dawna elektrownia, która została przekształcona w nowoczesne centrum nauki i kultury. Palmiarnia Łódzka: egzotyczna oaza, gdzie można podziwiać rośliny z różnych zakątków świata.

Z brzydkiego kaczątka w łabędzia! Łódź na fotografiach

Gdzie na majówkę? Łódź poleca się na wyjazd

Wielki krokami zbliża się weekend majowy, czyli uwielbiana przez Polaków majówka. W tym okresie sporo osób planuje wyjazdy, a Łódź będzie przystankiem dla wielu turystów. Co ciekawe, tegoroczne majówka w mieście zapowiada się naprawdę interesująco, bowiem władze miejscowości przygotowały bogaty program wydarzeń. Między innymi 1 maja od godziny 12:00 odbędzie się Zlot Dmuchańców na Młynku, więc coś dla rodzin z dziećmi.