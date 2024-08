Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Gdzie będzie najgorzej?

Jak informowaliśmy we wcześniejszych materiałach, w czwartek (8 sierpnia) należy spodziewać się niebezpiecznych zjawisk, wynikających z burz, silnego wiatru czy ulewnego deszczu. Potwierdzają to kolejne prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wynika z nich, że w najbliższych godzinach z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu i burz. Punktowo, głównie podczas burz, sumy opadów do 25 mm. Burze ominą jedynie wschodnią Polskę oraz zachodnie krańce naszego kraju. Pogodne niebo jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej na północnym zachodzie i w Sudetach, tam na termometrach od 20°C do 22°C. Na zachodzie 23°C na zachodzie, a najcieplej we wschodniej Polsce, do 29°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w rejonach podgórskich także porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h - prognozuje IMGW, który planuje na 8 sierpnia wydać ostrzeżenia przed burzami w niemal całym kraju, za wyjątkiem wschodnich regionów, tj. Podlasia czy Lubelszczyzny.

Im bliżej wieczora i nocy, tym bardziej strefa burz i opadów przesunie się we wschodnie regiony Polski. W nocy z czwartku na piątek (8/9 sierpnia) na termometrach od 12°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h.

Długi weekend w sierpniu coraz bliżej. Jaka będzie pogoda w tym czasie? Więcej w artykule Długi weekend w sierpniu. Prognoza pogody IMGW. Totalna zmiana, synoptycy biją na alarm

Źródło: IMGW

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz