Mężczyzna już nic nie mógł zrobić

Zatrzymał się, by skręcić w lewo. Przed jego śmiercią było tylko słychać jedno [ZDJĘCIA]

62-latek to ofiara śmiertelna wypadku, do którego doszło w miejscowości Dębina pod Wieluniem. Kierujący toyotą mężczyzna zatrzymał się, by skręcić w lewo, ale po chwili w tył jego auta uderzył prowadzący renaulta mastera, który zepchnął go pod ciężarówkę. Na sąsiednim pasie doszło do kolejnego zderzenia, które zakończyło się śmiercią kierowcy pierwszego pojazdu.