Śmiertelny wypadek

Zginął pięć dni przed Wigilią. Dramat na środku ulicy [ZDJĘCIA]

Kierująca peugeotem potrącił śmiertelnie pieszego na ul. Łokietka w Sieradzu. Do wypadku doszło poza przejściem dla pieszych, ale jak informuje policja, jest za wcześnie, by choćby wstępnie rozstrzygnąć, kto ponosi winę za zdarzeniu. 60-letnia kobieta była trzeźwa. Sprawę śmierci mężczyzny wyjaśniają mundurowi, co robią pod nadzorem prokuratury w Sieradzu.