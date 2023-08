12-latka w śpiączce! Leżała na drodze z ciężkimi obrażeniami ciała

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Z jakiego zabytku jest znane to miasto? Pokaż, co pamiętasz z wakacyjnych podróży!

12-latka ciężko ranna w wypadku pod Kutnem. Jest w śpiączce

Ciężko ranna 12-latka została znaleziona na drodze w Gosłowicach pod Kutnem, ulegając wcześniej wypadkowi na motocyklu. Tamtejsza policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie w czwartek, 3 sierpnia, o godz. 13.50, gdy do komendy zadzwoniła osoba, która znalazła ją w takim stanie. Z uwagi na poważne obrażenia poszkodowana trafiła do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał ją do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - jak informuje tvn24.pl, przebywa na oddziale intensywnej terapii, gdzie została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Tymczasem jak wstępnie informują mundurowi, udział innych pojazdów został wykluczony. Wiadomo, że 12-latka jechała motocyklem o pojemności 125 cm3, gdy straciła panowanie nad maszyną i przewróciła się. Obok pojazdu leżał również kask, ale nie wiadomo, czy dziewczynka miała go na sobie w momencie uderzenia o ziemię. Poszkodowana nie miał na pewni uprawnień do prowadzenia tego typu jednośladu, bo mogą się o nie starać osoby, które skończyły 16 lat.

- Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku, sprawdzając ponadto, jak 12-latka znalazła się w posiadaniu motocykla - informuje mł. asp. Daria Olczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

