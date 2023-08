Nowy trop ws. zaginięcia 28-letniej Anety. Jej mąż trafił do aresztu, ale to nie koniec śledztwa

15-latek utknął w rowie, zanurzony po szyję w błocie. Przeżył dramatyczne chwile

W czwartek, 17 sierpnia około godziny 6:00 do dyżurnego wpłynęła informacja o zaginięciu 15-letniego chłopca na terenie gminy Świnice Warckie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że nastolatek spędzał letni wypoczynek w jednej z miejscowości powiatu łęczyckiego. W godzinach porannych członek rodziny zorientował się, że chłopca i jego psa nie ma w domu. Gdy nie udało się odnaleźć 15-latka na własną rękę, rodzina zgłosiła jego zaginięcie policjantom. Chłopiec nie miał przy sobie telefonu komórkowego oraz nie znał terenu. Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań. Do akcji zaangażowano wszystkie patrole i przewodnika z psem. Funkcjonariusze kilka godzin przeczesywali pobliskie lasy i okolice. Świetne rozeznanie terenu i zaangażowanie mundurowych doprowadziły do miejsca, gdzie znajdował się 15-latek. Chłopiec został odnaleziony kilometr od domu. Znajdował się w zaroślach w głębokim rowie zanurzony po szyję w błocie, z którego nie mógł samodzielnie się wydostać. Policjant wszedł w mokradła i wyciągnął przestraszonego chłopca. Funkcjonariusze udzielili 15-latkowi natychmiastowej pomocy przedmedycznej. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego stwierdził wychłodzenie organizmu. Nastolatek został przewieziony do szpitala.

Ważne kwestie przy poszukiwaniu osób zaginionych:

przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce policji zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszom policji;

podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś;

ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie;

zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie;

przekaż informacje o chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości;

nie ukrywaj niczego przed policjantem, odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą.

