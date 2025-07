Poważny wypadek w remizie! 34-letniego strażaka zabrała karetka. Miał wielkiego pecha

34-letni strażak ochotnik został ranny w wypadku, do którego doszło w remizie OSP Strzałków w powiecie radomszczańskim. Wszystko działo się we wtorek, 8 lipca, ok. godz. 15, gdy druhowie usłyszeli alarm oznaczający obowiązek wyjazdu do zdarzenia. 34-latek poślizgnął się i uderzył głową o posadzkę, wskutek czego konieczne było wezwanie na miejsce karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala.

i Autor: Shutterstock (2) 34-letni strażak ochotnik został ranny w wypadku, do którego doszło w remizie OSP Strzałków w powiecie radomszczańskim, zdj. ilustracyjne