15 sierpnia - co to za święto? Dwie uroczystości na początek długiego weekendu

Jeśli ktoś patrzy w kalendarz na datę 15 sierpnia, zastanawiając się: co to za święto?, musi wiedzieć, że tego dnia przypadają aż dwa: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. W tym roku początek długiego weekendu upłynie więc pod hasłem hucznych obchodów, bo dzień 15 sierpnia jest wolny od pracy.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Katolicy będą w piątek świętować wniebowzięcie NMP, które jest również znane jako Matki Boskiej Zielnej.

- W związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze przypada tzw. pierwszy sierpniowy szczyt pielgrzymkowy. Tradycyjnie 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP i rocznicę „Cudu nad Wisłą”, na jasnogórskim szczycie zostanie odprawiona msza św. odpustowa o godz. 11.00. Przewodniczył jej będzie abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W tym dniu główne uroczystości odpustowe odbywają się też m.in. w Kalwarii Pacławskiej i Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie świętowanie ma kilkudniowy charakter - informuje Konferencja Episkopatu Polski na swojej stronie internetowej.

Święto Wojska Polskiego. Defilada wojskowa i parada morska

Jeszcze huczniej będzie obchodzone Święto Wojska Polskiego (i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej), które zwieńczy, awizowana jako największa w historii, defilada wojskowa wzdłuż Wisłostrady w Warszawie.

- Defilada w Warszawie rozpocznie się po godzinie 12, czyli w samo południe 15 sierpnia. Rozpocznie ją desant flagowy. Flaga Rzeczypospolitej, która będzie towarzyszyła temu desantowi, to flaga o powierzchni 170 metrów kwadratowych. Tegoroczna defilada odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”. To hasło jest dla nas mottem przewodnim działań w tym roku. Odnosi się ono do wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego — zarówno tych służących w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (…) Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube Ministerstwa Obrony Narodowej. Co istotne, wszystkie telewizje w Polsce otrzymają specjalny sygnał, współprodukowany przez MON, tak aby mogły go bez zakłóceń emitować i dotrzeć do każdego widza w kraju - przekazał w środę, 13 sierpnia, Cezary Tomczyk, wiceminister MON.

Po raz pierwszy w historii w czasie Święta Wojska Polskiego odbędzie się również parada morska, którą będzie można podziwiać w Helu.

- O godzinie 12:00 jednocześnie na Wisłostradzie i na Półwyspie Helskim rozpoczniemy defiladę wojskową oraz paradę morską okrętów. Wydarzenie potrwa około dwóch godzin. Na Wisłostradzie zaprezentujemy wszystko, co najlepsze w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. W Helu odbędzie się pokaz marynarki wojennej oraz parada morska przygotowana przez Marynarkę Wojenną RP - przekazał gen. bryg. Damian Matysiak, zastępca dowódcy Dowództwa Garnizonu Warszawa.