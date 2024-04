QUIZ. Co się kryje pod nazwą tego przysmaku? Skosztuj i spróbuj (swoich sił)!

Myślała, że to, co robi, jest grzechem

Konstantynów Łódzki. Śmiertelny wypadek 17-latki

17-latka z Konstantynowa Łódzkiego, który zginęła w wypadku, prawdopodobnie nie mogła zatrzymać swojego auta. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 kwietnia, przed godz. 17.45. Dziewczyna nie miała prawa jazdy, ale mimo to wsiadła za kółku osobowego mercedesa; być może uczyła się kierować. Gdy próbowała zaparkować samochód na terenie znajdującym się w pobliżu jednej z prywatnych posesji, ten z nieznanych przyczyn nie zatrzymał się, tylko jechał dalej, więc 17-latka wysiadła i próbowała go zatrzymać rękami, wchodząc przed maskę.

Choć pojazd toczył się powoli w kierunku zaparkowanej nieopodal hondy, dziewczyna prawdopodobnie poślizgnęła się i została przygnieciona przez mercedesa do stojącego auta. Obrażenia, która odniosła wskutek wypadku, okazały się śmiertelne.

