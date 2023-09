Wyhamował motorówkę i włączył sygnały, ale na próżno. 15-latki Maja i Julia razem poszły do nieba [NOWE FAKTY]

Śmiertelny pożar pod Piotrkowem Trybunalskim. Nie żyje 25-latka

Jedna kobieta została ranna, druga zginęła - to bilans pożaru, jaki wybuchł w domu jednorodzinnym w Kamocinie pod Piotrkowem Trybunalskim. Walka z ogniem rozpoczęła się we wczesnych godzinach porannych, bo straż pożarna została powiadomiona o wszystkim w poniedziałek, 4 września, o godz. 4.28. Gdy mundurowi, tj. 7 zastępów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie i ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grabica, dotarli na miejsce, dowiedzieli się, że w środku budynku została 25-letnia kobieta. Strażacy odnaleźli poszkodowaną, ale na uratowanie jej życia było za późno - zginęła na miejscu. Z objętego ogniem budynku jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych ewakuowały się prawdopodobnie dwie inne osoby, w tym 63-latka. Kobieta trafiła z obrażeniami ciała do szpitala, ale nie wiadomo, w jakim jest stanie.

- Pożar został już ugaszony, natomiast trwają prace związane z zabezpieczeniem domu i rozbiórką nadpalonego dachu - relacjonuje mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, rzecznik KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak dodaje policja, sprawą śmiertelnego zdarzenia zajęła się również tamtejsza prokuratura.