26-letni piłkarz TS Janiszewice walczy o życie. Zasłabł w czasie meczu ligi okręgowej

Lekarze ze szpitala w Bełchatowie walczą o życie 26-letniego Pawła, piłkarza TS Janiszewice, który zasłabł w czasie meczu. Jak informuje sieradz.naszemiasto.pl, wszystko działo się podczas spotkania trzeciej grupy sieradzkiej klasy okręgowej między TS Janiszewicami a Tęczą Brodnia, który był rozgrywany w sobotę, 2 września, ale na boisku w Buczku. 26-latek wszedł na murawę z ławki rezerwowych, ale ok. 39. minuty przewrócił się nagle, biegnąc przy linii bocznej, choć w tym czasie w pobliżu nie było innego zawodnika, który mógłby go np. faulować. Mężczyzna stracił funkcje życiowe, wobec czego pozostali piłkarze rozpoczęli reanimację, którą kontynuowała następnie załoga karetki pogotowia. Z uwagi na ciężki stan trafił ostatecznie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, gdzie przebywa do tej pory.