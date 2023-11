27-latce grozi dożywocie! W łazience mężczyzna cały we krwi

Brutalne zabójstwo w centrum Pabianic! Są zarzuty dla 27-latki. Prokuratura ujawnia obrażenia 39-letniego zabitego mężczyzny

Nowe fakty w sprawie brutalnego morderstwa w Pabianicach. Jak przekazał w poniedziałek po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, pabianicka prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 27-letniej kobiecie, którą policjanci zatrzymali w niedzielę w jednym z mieszkań w centrum miasta. Razem z nią zatrzymano wtedy 45-latka, on jednak nie brał udziału w zbrodni i został zwolniony po przesłuchaniu w charakterze świadka. Oboje byli nietrzeźwi w momencie przewożenia na komisariat. Dramat rozegrał się w niedzielę. Policjanci przyjechali na interwencję do jednego z mieszkań w Pabianicach. Dobijali się do drzwi, ale będąca w środku 27-latka nie chciała ich wpuścić. "Podejrzana nie chciała wpuścić dobijających się do drzwi jej mieszkania funkcjonariuszy policji, a wewnątrz widoczne były ślady usuwania krwi. Kobieta była wcześniej karana" - poinformował PAP Kopania.

"Ciosy zadane zostały prawdopodobnie w pokoju, a następnie konający 39-latek przemieścił się lub został przemieszczony do łazienki"

Na miejscu znaleziono leżące w łazience ciało mężczyzny. 39-latek został brutalnie zadźgany nożem. 27-latka nie przyznała się do zabójstwa. "Jej wyjaśnienia są nielogiczne, nie była w stanie odtworzyć chronologii zdarzeń" - powiedział prokurator. Obrażenia ofiary opisał w taki sposób: "Na ciele ofiary stwierdzono trzy rany w obrębie klatki piersiowej, jedną w okolicy ciemieniowej i jedną ciętą dłoni, ta ostania ma charakter obronny. Ciosy zadane zostały prawdopodobnie w pokoju, a następnie konający 39-latek przemieścił się lub został przemieszczony do łazienki. Biegły w wydanej opinii potwierdził, że rany spowodowane zostały ręką cudzą, co potwierdza zasadność zarzutu zabójstwa". Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 27 latki. Kobiecie grozi dożywocie.

Sonda Czy za zabójstwo powinna być kara śmierci? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ wiedzy ogólnej i doświadczenia. Zaufaj intuicji i zdobądź komplet punktów Pytanie 1 z 11 Na początek coś łatwego. Chodzenie na bosaka oznacza gołą stopą. A gdy chodzisz bez skarpetek, ale w sandałach, to: Chodzę na bosaka Nie chodzę na bosaka Dalej