Łódź. 28-latek wypadł z psem z 9. piętra. Zwierzę przeżyło upadek

28-latek z Łodzi wypadł z psem z 9. piętra, ale choć zginął na miejscu, wypadek cudem przeżyło zwierzę. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 lutego, w godzinach porannych (przed godz. 5.20), na osiedlu Górna. Pod wieżowcem pojawili się m.in. policjanci, którzy do zaopiekowania się psem wezwali funkcjonariuszy Animal Patrolu Straży Miejskiej w Łodzi. Municypalni zabrali buldożka do schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej, gdzie zbadał go weterynarz. Jak się okazało, zwierzęciu nic poważnego się nie stało, dlatego zostało już odebrany przez rodzinę.

