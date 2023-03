29-letni wikary nagrywał małą dziewczynkę w toalecie. W kurii częstochowskiej robią wielkie oczy

Do Pasieki zawitał... bocian! Idzie wiosna?! Powrót Ryśka na to wskazuje

Cała sprawa sięga początku 2022 roku. Mieszkanka województwa łódzkiego zgłosiła częstochowskiej kurii, że ksiądz Bartosz K. składał jej córce propozycje seksualne. Te wstrząsające ustalenia to dzieło dziennikarza "Gazety Wyborczej". Kapłan używał popularnego komunikatora i próbował namówić dziewczynkę na okropne rzeczy. Sprawa trafiła na policję, arcybiskup Wacław Depo zawiesił młodego księdza. W czerwcu 2022 roku prokuratora umorzyła postępowanie. Koniec? Bynajmniej.

Młody ksiądz z województwa łódzkiego nagrywał dziewczynkę! Robił to w toalecie

- W odrębnym postępowaniu skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko księdzu o czyn podstępnego utrwalania wizerunku nagiej, małoletniej osoby - ustalił dziennikarz "Gazety Wyborczej". Przy pomocy telefonu miał nagrać, jak dziewczynka się przebiera. W toalecie z kolei ukrył telefon i nagrał załatwianie przez dziewczynkę potrzeb fizjologicznych.

Sprawa - co oczywiste - wzbudza mnóstwo emocji. Młody wikary został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 3 tys. zł grzywny i musiał zapłacić pokrzywdzonej 5 tysięcy złotych. Co pół roku ks. Bartosz K. musiał przekazywać sądowi sprawozdania.

Młody wikary z wyrokiem. Kuria... nic nie wiedziała?!

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" drążyli temat i zapytali w kurii, jakie konsekwencje grożą duchownemu w procesie kanonicznym. Okazało się, że informacja o wyroku bardzo... zaskoczyła jej przedstawicieli, chociaż ci powinni mieć konkretną wiedzę na temat kary i jej uzasadnienia. Dlaczego tak się stało, że te wieści przekazali kurii przedstawiciele mediów? Tego być może już nigdy się nie dowiemy.

- Podjęte będzie dochodzenie kanoniczne, zawieszone w związku z czynnościami prowadzonymi przez prokuraturę, po czym o jej wyniku zostanie powiadomiona Stolica Apostolska, która podejmie decyzję co do dalszych losów duchownego. Fakt popełnienia przestępstw, co do których sąd orzekł, iż oskarżony ich się dopuścił, napawa głębokim wstydem - przekazał "GW" rzecznik archidiecezji ks. Mariusz Bakalarz.

Sonda Czy Kościół skutecznie walczy z pedofilią? Tak Nie Nie wiem