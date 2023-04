Śmiertelny wypadek pod Skierniewicami. Kierowca fiata zginął w zderzeniu z iveco

31-latek nie żyje - to bilans śmiertelnego wypadku w miejscowości Pamiętna pod Skierniewicami na drodze krajowej nr 70. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 kwietnia, ok. godz. 13.30. Według wstępnych informacji miejscowej policji jadący fiatem fiorino mężczyzna zjechał nagle, z nieznanych na razie przyczyn, na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z dostawczym iveco. 31-latek, mieszkaniec Skierniewic, zginął na miejscu, natomiast nie ma informacji, by osoby podróżujące drugim pojazdem, tj. 21- i 18-latek z powiatu rawskiego, odniosły obrażenia. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

