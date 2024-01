Strażacy mówią, co się stało

31-latka, która została znaleziona martwa w mieszkaniu socjalnym w Gaszynie pod Wieluniem, została dźgnięta nożem prawdopodobnie przez swojego partnera. Do zabójstwa doszło w sobotę, 6 stycznia, gdy jak wstępnie informuje policja, między ofiarą a 29-latkiem miało dojść do kłótni. Kobieta została ciężko raniona w okolice klatki piersiowej i wykrwawiła się na śmierć jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych. Do sprawy został najpierw zatrzymany partner 31-latki, który wkrótce później usłyszał też zarzuty.

- Na miejscu zdarzenia wieluńscy policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe m.in. ustalili świadków, w obecności lekarza biegłego przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 29-latkowi zarzut zabójstwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania - informuje asp. sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.