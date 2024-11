Najpierw Beko, teraz to? Kolejna firma szykuje grupowe zwolnienia. To nie będą spokojne święta

Nic nie zostało z przystanku autobusowego w miejscowości Niewiesz-Kolonia pod Poddębicami, w który uderzyła 33-latka. Do wypadku doszło w czwartek, 28 listopada, przed godz. 11.30, gdy kobieta jechała biały audi trasą Uniejów-Poddębice. Kierująca zjechała nagle na pobocze, taranując przystanek, i została ranna, ale obrażenia nie zagrażały jej życiu. Karetka pogotowia zabrała ją do szpitala.

- Poszkodowana tłumaczyła się tym, że na drogę wybiegł nagle pies, którego nie chciała potrącić, więc zjechała na pobocze. Była trzeźwa - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Sylwia Kaźmierczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Z uwagi na poważne zniszczenia na miejscu pojawili się też strażacy, którzy musieli usunąć pozostałości po przystanku. Funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach i druhowie z OSP Niewiesz zabezpieczali również miejsce zdarzenia na czas pracy policji, pilnując ponadto, by z audi nie doszło do wycieku - ich działania zakończyły się po ok. 2 godzinach.

Policjanci z Poddębic nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.