36-latek staranowany przez ciężarówkę! Makabryczny wypadek na A1 pod Łodzią

Wypadek na A1 pod Łodzi. 36-latek wtargnął pod koła tira

36-latek ranny w wypadku na A1 został prawdopodobnie przetransportowany do jednego ze szpitali w Łodzi. W poniedziałek, 5 maja, ok. godz lub po godz. 9 mężczyzna wtargnął na jezdnię, prosto pod koła ciężarówki - takie są wstępne ustalenia policji. Do dramatu doszło na 316. kilometrze A1 za MOP-em Wiśniowa Góra, a pieszego zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes 50-latek, który potrącił poszkodowanego, był trzeźwy. Nadal wyjaśniamy przyczyny i szczegółowe okoliczności tego zdarzenia - przekazała "Super Expressowi" Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód.

Na miejscu wypadku nie ma już utrudnień w ruchu - autostrada A1 była zablokowana ok. 2 godzin od momentu zdarzenia.