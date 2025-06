Łódź. Wypadek strażników miejskich. Uderzył w nich nietrzeźwy kierowca

1,5 promila alkoholu we krwi miał kierowca, który staranował radiowóz strażników miejskich. Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek, 20 czerwca, ok. godz. 1.20, u zbiegu ulicy Gdańskiej z Zieloną. Jak wstępnie informuje policja, do zdarzenia doprowadził 30-latek kierujący osobowym volkswagenem, który wjechał na skrzyżowanie mimo czerwonego światła - w tym czasie przejeżdżał przez nie radiowóz, który miał zielone.

Prowadzący osobówkę uderzył w radiowóz strażników miejskich, w wyniku czego ich pojazd przewrócił się na bok. W związku z tym, że nie byli oni w stanie sami opuścić samochodu, ze środka wyciągnęli ich funkcjonariusze straży pożarnej - poszkodowani trafili do szpitala, ale nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Na miejscu interweniowały też inne służby ratownicze, w tym policja, ujawniając, że 30-latek był nietrzeźwy.

- Mężczyzna został zatrzymany - przekazała "Super Expressowi" asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komedy Miejskiej Policji w Łodzi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

