Międzynarodowy Dzień Lwa 2025

W niedzielę, 10 sierpnia, przypada Międzynarodowy Dzień Lwa 2025. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale te zwierzęta są zagrożone wyginięciem. Niektórzy naukowcy szacują nawet, że przed 2050 r. w naturze nie zobaczymy już ani jednego z tych drapieżników. Ich populacja zmniejsza się z kilku powodów:

utraty siedlisk spowodowanej rozwojem rolnictwa i osadnictwa ludzkiego;

kłusownictwa: lwy są zabijane zarówno dla dla trofeów, jak i części ciała, które są wykorzystywane w tradycyjnej medycynie;

konfliktów z ludźmi, którzy nierzadko mszczą się za ataki na stada bydła;

zmian klimatycznych, które m.in. potęgują suszę i wpływają na rozwój różnych chorób pasożytniczych.

Na wolności żyje na całym świecie, w tym w Azji, ok. 25-30 tys. lwów.

Atrakcje z okazji Międzynarodowego Dnia Lwa 2025 w Zoo Borysew

Znacznie lepiej mają się natomiast lwy z Zoo Borysew, które jako jedyna placówka w Polsce może się pochwalić posiadaniem białej odmiany tych zwierząt. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lwa 2025 w ogrodzie przygotowano dużo atrakcji, które będą dostępne dla zwiedzających przez cały weekend, 9-10 sierpnia.

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Lwa 2025 rozpocznie się w sobotę o godz. 11.30 od przeciągania liny, ale z tygrysem. Od godz. 12 do 16 Zoo Borysew zaprasza natomiast na pole piknikowe, gdzie będą czekać: animacje dla dzieci, gry i konkursy z nagrodami, strefy sportowe. O godz. 13.30 pojawi się tort z okazji 17. urodzin placówki.

Kto się przebierze za lwa?

W niedzielę, 10 sierpnia, będzie można również samemu wnieść wkład w celebrację Międzynarodowego Dnia Lwa 2025.

- To wyjątkowy dzień – wszystkie dzieci przebrane za lwy wchodzą do zoo za darmo! - informuje Zoo Borysew.

Oprócz tego w godz. 12-16 znowu pojawią się: animacje dla dzieci, gry i konkursy z nagrodami, strefy sportowe.