Wygadał się w celi, że zabił kolegę. Usłyszał wyrok za zbrodnię pod "Zachętą" sprzed 15 lat!

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-23 13:28

Ponad 15 lat trwało wyjaśnianie tajemniczej śmierci Jerzego S. (57 l.), którego ciało znaleziono w 2010 roku pod niedziałającym kinem „Zachęta” w Łodzi. Być może ta sprawa nigdy nie zostałaby rozwikłana, gdyby przebywający w więzieniu kolega zmarłego, 34-letni dziś Dariusz U. ,nie zwierzył się kumplom w celi, że to on odpowiada za morderstwo. Przed sądem w Łodzi właśnie zakończył się jego proces.

  • Po 15 latach zapadł wyrok w sprawie tajemniczej zbrodni sprzed lat, która wydarzyła się pod dawnym łódzkim kinem "Zachęta".
  • Mimo że ofiara miała liczne obrażenia, przyczyną śmierci okazało się zatrucie alkoholem, co skomplikowało śledztwo.
  • Sprawca, przekonany o zabójstwie, przyznał się do czynu w więzieniu, a jego opowieść zaskoczyła śledczych.
  • Jakie nowe dowody pozwoliły na skazanie Dariusza U. na 8 lat więzienia, mimo że ofiara zmarła z innej przyczyny?

Łódź. Sprawca zbrodni pod "Zachętą" usłyszał wyrok

Na karę 8 lat więzienia został skazany Dariusz U., sprawca zbrodni, do której doszło przed 15 laty pod nieistniejącym już kinem "Zachęta" w Łodzi. Choć ofiara, 57-letni Jerzy S., miała widoczne rany cięte szyi, a sekcja zwłok wykazała, że był dodatkowo duszony, to te obrażenia nie przyczyniły się bezpośrednio do jego śmierci. Biegli medycy sądowi uznali bowiem, że zmarł z powodów niewydolności krążeniowo-oddechowej spowodowanej zatruciem alkoholem.

Dlatego gdy w lipcu 2010 roku znaleziono jego ciało, śledztwo prowadzono właśnie w kierunku usiłowania zabójstwa. Wówczas jednak sprawcy nie udało się ustalić i postępowanie zostało umorzone.

Tymczasem Dariusz U. nie wiedział nic o ustaleniach biegłych. Był przekonany, że to on pozbawił swojego kolegę życia. Przez wiele lat żył z tą świadomością, aż w końcu w 2022 roku, kiedy przebywał w zakładzie karnym w związku z inną sprawą, opowiedział o swojej zbrodni czterem innym osadzonym. Jedna z takich rozmów została nagrana przez służby więzienne. Z jego słów wynikało, że najpierw udusił kumpla, a potem, by mieć stuprocentową pewność, że nie żyje, dwukrotnie poderżnął mu gardło.

Jeden z więźniów powiadomił o wszystkim prokuraturę. Szczegóły obrażeń powstałe u Jerzego S., o których opowiadał w celi Dariusz U., odpowiadały rzeczywistym ranom. Niedoszły morderca został zatrzymany i stanął przed sądem oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Od początku nie przyznawał się do winy, jednak sąd uznał materiał dowodowy na tyle wyczerpujący, że oskarżony usłyszał wyrok skazujący.

Sąd Kraków: oskarżona o zabójstwo męża

Polecany artykuł:

Autobus z dziećmi zderzył się z cysterną na DK 10 pod Piłą! Zakończyła się akcj…
Łódź SE Google News
Dariusz U. oskarżony o usiłowanie zabójstwa Jerzego. Koniec procesu
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KINO
ŁÓDŹ
ZABÓJSTWO
WYROK