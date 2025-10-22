Potężne zderzenie ciągnika z samochodem dostawczym! Traktorzysta nie miał żadnych szans. Tragedia pod Sieradzem

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-22 10:14

68-letni kierowca ciągnika rolniczego zginął w wypadku w Trądowie Górnym pod Sieradzem, do którego doszło we wtorek, 21 października, przed godz. 18.30. Na drodze krajowej nr 83 mężczyzna zderzył się z 29-latkiem, który prowadził samochód dostawczy. Nie wiadomo, jakie były choćby wstępne przyczyny wypadku. Wyjaśnia jest policja w Sieradzu, prowadząc czynności pod nadzorem prokuratury.

Autor: Policja Radom/ Materiały prasowe Zdj. ilustracyjne
  • Tragiczne zderzenie pojazdów w Tądowie Górnym pod Sieradzem wstrząsnęło lokalną społecznością.
  • W wypadku ciągnika rolniczego z samochodem dostawczym zginął 68-letni traktorzysta.
  • 29-letni kierowca "dostawczaka" trafił do szpitala, a jego stan trzeźwości jest badany.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie będą dalsze konsekwencje?

Śmiertelny wypadek pod Sieradzem. Nie żyje kierowca ciągnika

Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do zderzenia dwóch pojazdów w Tądowie Górnym pod Sieradzem na drodze krajowej nr 83, gdzie zginął jeden z kierowców. Służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie we wtorek, 21 października, przed godz. 18.30. Jak informuje policja, w zderzeniu ciągnika rolniczego, prowadzonego przez 68-latka, z samochodem dostawczym, którym kierował 29-latek, zginął starszy z mężczyzn.

- Drugi mężczyzna został ranny i przetransportowano go do szpitala. Nie można było go przebadać alkomatem na miejscu wypadku, dlatego w placówce pobrano od niego krew do dalszych badań - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

