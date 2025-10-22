Tragiczne zderzenie pojazdów w Tądowie Górnym pod Sieradzem wstrząsnęło lokalną społecznością.

W wypadku ciągnika rolniczego z samochodem dostawczym zginął 68-letni traktorzysta.

29-letni kierowca "dostawczaka" trafił do szpitala, a jego stan trzeźwości jest badany.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie będą dalsze konsekwencje?

Śmiertelny wypadek pod Sieradzem. Nie żyje kierowca ciągnika

Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do zderzenia dwóch pojazdów w Tądowie Górnym pod Sieradzem na drodze krajowej nr 83, gdzie zginął jeden z kierowców. Służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie we wtorek, 21 października, przed godz. 18.30. Jak informuje policja, w zderzeniu ciągnika rolniczego, prowadzonego przez 68-latka, z samochodem dostawczym, którym kierował 29-latek, zginął starszy z mężczyzn.

- Drugi mężczyzna został ranny i przetransportowano go do szpitala. Nie można było go przebadać alkomatem na miejscu wypadku, dlatego w placówce pobrano od niego krew do dalszych badań - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem tamtejszej prokuratury.