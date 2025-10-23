Sebastian M. usłyszał akt oskarżenia i przeprosił rodziny ofiar wypadku na A1

Trwają mediacje z poszkodowanymi, jednak napotykają na trudności, dlatego zostały przedłużone.

Adwokat rodzin ofiar zarzuca Sebastianowi M. brak dobrej woli, mimo że to on zainicjował rozmowy.

Proces Sebastiana M. "Brak dobrej woli" podczas mediacji?

Sebastian M. usłyszał akt oskarżenia i przeprosił w środę, 22 października, rodziny ofiar wypadku na A1, ale pod adresem mężczyzny nie zabrakło również gorzkich słów. W cieniu procesu kierowcy BMW trwają mediacje z poszkodowanymi, które nie przyniosły na razie pozytywnego zakończenia, bo zostały właśnie przedłużone o dwa tygodnie.

Zdaniem mecenasa Łukasza Kowalskiego, adwokata rodzin ofiar tragedii, winę za taki stan rzeczy ponosi właśnie Sebastian M., który zresztą sam zaproponował mediacje z poszkodowanymi, na co ci niechętnie, ale jednak się zgodzili.

- Proces mediacji cały czas trwa, ale odbywa się to z niejakimi trudnościami. Wkradły się w te mediacje informacje, znane zresztą sądowi, które nie pomagają temu procesowi. Chciałbym w tej sytuacji, kiedy widzę oskarżonego na sali, ale nie mam z nim kontaktu, zaapelować do niego, żeby pewne ruchy były wstrzymywane. Pokrzywdzeni wykazali się wyjątkowo dobrą wolą przystępując do tych mediacji, a odnoszę wrażenie, że chwilami ze strony oskarżonego jest brak tej dobrej woli albo niedocenienie tego stanowiska pokrzywdzonych - powiedział Kowalski.

Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Do zdarzenia doszło 16 września 2023 r., ale proces w tej sprawie rozpoczął się dopiero we wrześniu br. W międzyczasie trwała m.in. procedura ekstradycyjna mężczyzna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie kierowca BMW wyjechał wkrótce po zdarzeniu. Mężczyźnie grozi kara maksymalna 8 lat więzienia.