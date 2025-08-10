Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów w Łódzkiem. Osiem osób rannych, w tym dziecko

W Grobli (powiat radomszczański) pijany kierowca opla najechał na grupę pielgrzymów.

Osiem osób, w tym 2,5-letnie dziecko, zostało rannych, doznając licznych złamań.

Sprawca wypadku miał 1,3 promila alkoholu i został zatrzymany.

Do wypadku doszło w niedzielę (10 sierpnia) około godziny 18 na drodze powiatowej we wsi Grobla w powiecie radomszczańskim. Jak przekazała nadkom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 54-letni kierowca opla najechał od tyłu na idącą drogą grupę pielgrzymów.

– Osiem osób zostało rannych. Badanie alkomatem wykazało, że sprawca wypadku miał w wydychanym powietrzu 1,3 promila alkoholu. Został zatrzymany do dyspozycji prokuratora – powiedziała PAP Sobieraj.

Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, Jędrzej Pawlak, poinformował, że wśród poszkodowanych jest 2,5-letnie dziecko. – Poszkodowani mają liczne złamania. Są przytomni. Na miejscu pracuje sześć zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazał PAP Pawlak.

Na miejscu wypadku trwa akcja ratownicza. Poza ratownikami pogotowia pracuje tam 8 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych.

