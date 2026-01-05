W poniedziałek, 12 stycznia, w Łodzi odbędą się uroczystości pogrzebowe Jacka Borkowskiego, cenionego architekta.

Zmarły był absolwentem i Politechniki Łódzkiej i radnym miejskim.

Kim był Jacek Borkowski i dlaczego jego śmierć poruszyła tak wiele osób?

Łódź. Pogrzeb Jacka Borkowskiego. Był cenionym architektem

W poniedziałek, 12 stycznia, o godz. 14 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Jacka Borkowskiego, cenionego łódzkiego architekta - informuje "Dziennik Łódzki". Kondolencje po śmierci mężczyzny - odszedł wskutek ciężkiej choroby - złożyły najważniejsze osoby związane z Łodzią, w tym m.in. prezydentka miasta Hanna Zdanowska i marszałkini województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, która nazwała go "człowiekiem niezwykle zasłużonym dla Łodzi" i "wybitnym architektem".

- Jacek Borkowski był absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie pracował jako asystent w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Był wielokrotnym laureatem konkursów architektonicznych i członkiem Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP. Swoją wiedzę wykorzystywał jako radny Rady Miejskiej w Łodzi VI kadencji (2010-2014), gdzie przewodniczył Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Dodatkowo pełnił funkcję wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi. Jacek Borkowski był przez 7 lat związany z Miejską Pracownią Urbanistyczną - przekazało Radio Łódź.