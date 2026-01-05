Są szczegóły pogrzebu cenionego architekta. Jacek Borkowski był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-05 10:39

W poniedziałek, 12 stycznia, odbędzie się pogrzeb Jacka Borkowskiego, cenionego łódzkiego architekta. Mężczyzna zmarł po walce z ciężką chorobą pod koniec grudnia ub.r. Zostanie pochowany na cmentarzu "Doły". Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. W latach 2010-2014 był radnym miejskim w Łodzi. Kondolencje po śmierci architekta złożyła m.in. prezydentka miasta Hanna Zdanowska.

Łódź. Pogrzeb Jacka Borkowskiego, cenionego architekta

i

Autor: Shutterstock; Hanna Zdanowska/ Facebook W poniedziałek, 12 stycznia, odbędzie się pogrzeb Jacka Borkowskiego, cenionego łódzkiego architekta. Mężczyzna zmarł po walce z ciężką chorobą pod koniec grudnia ub.r.

  • W poniedziałek, 12 stycznia, w Łodzi odbędą się uroczystości pogrzebowe Jacka Borkowskiego, cenionego architekta.
  • Zmarły był absolwentem i Politechniki Łódzkiej i radnym miejskim.
  • Kim był Jacek Borkowski i dlaczego jego śmierć poruszyła tak wiele osób?

Łódź. Pogrzeb Jacka Borkowskiego. Był cenionym architektem

W poniedziałek, 12 stycznia, o godz. 14 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Jacka Borkowskiego, cenionego łódzkiego architekta - informuje "Dziennik Łódzki". Kondolencje po śmierci mężczyzny - odszedł wskutek ciężkiej choroby - złożyły najważniejsze osoby związane z Łodzią, w tym m.in. prezydentka miasta Hanna Zdanowska i marszałkini województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, która nazwała go "człowiekiem niezwykle zasłużonym dla Łodzi" i "wybitnym architektem".

Jacek Borkowski był absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie pracował jako asystent w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Był wielokrotnym laureatem konkursów architektonicznych i członkiem Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP. Swoją wiedzę wykorzystywał jako radny Rady Miejskiej w Łodzi VI kadencji (2010-2014), gdzie przewodniczył Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Dodatkowo pełnił funkcję wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi. Jacek Borkowski był przez 7 lat związany z Miejską Pracownią Urbanistyczną - przekazało Radio Łódź.

Zrobili Arturkowi serduszko od nowa

Polecany artykuł:

Nigdy nie był karany, podczas odwiedzin zabił swojego ojca! Przerażająca zbrodn…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁÓDŹ
ARCHITEKT
POGRZEB