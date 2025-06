Polak zabity w Meksyku. To turysta z Pabianic. Zginął wskutek nieporozumienia?

35-letni Polak, który został zabity w Tijuanie w Meksyku, był turystą z Pabianic. Mimo że Konrad B. miał partnerkę, do Ameryki Północnej udał się sam, ale nie w ramach zorganizowanej wycieczki, tylko indywidualnej wyprawy. Jak wynika z nagrania, do śmierci mężczyzny mogło dojść wskutek nieporozumienia. 8 maja br. Polak padł prawdopodobnie ofiarą napadu, co zapoczątkowało cały łańcuch zdarzeń.

i Autor: Cezary Pecold/Super Express, Shutterstock 35-letni Polak, który został zabity w Tijuanie w Meksyku, był turystą z Pabianic