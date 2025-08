Jedno z największych polskich miast, znane z przemysłowej historii, mierzy się z poważnym kryzysem demograficznym.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w ciągu roku miasto straciło ponad 6 tysięcy mieszkańców, co jest największym spadkiem w Polsce.

Sprawdź, jakie czynniki doprowadziły do tak masowego odpływu ludności z Łodzi i co to oznacza dla przyszłości miasta.

Dramatyczny spadek liczby ludności w miastach

Choć wiele polskich miast wciąż dynamicznie się rozwija, buduje nowe osiedla i inwestuje w infrastrukturę, statystyki pokazują zupełnie inny, niepokojący trend. Z roku na rok w wielu miejscowościach ubywa mieszkańców. Spadająca liczba ludności to efekt m.in. niżu demograficznego, migracji wewnętrznych oraz wyjazdów za granicę. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że problem ten dotyka zarówno mniejsze miejscowości, jak i duże ośrodki miejskie, które jeszcze niedawno tętniły życiem.

Demograficzne dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie pozostawiają złudzeń - liczba ludności w Polsce drastycznie spada. W ciągu jednego roku kraj zmniejszył się o blisko 150 tysięcy mieszkańców. Największy odpływ odnotowano w jednym z największych polskich miast, a dokładnie w Łodzi. Miasto straciło aż 6 322 mieszkańców w ciągu roku i jest to największy spadek spośród wszystkich miast na prawach powiatu.

Łódź na zdjęciach

Dlaczego z Łodzi zniknęło aż tylu mieszkańców?

Łódź niestety charakteryzuje się bardzo niską liczbą urodzeń i relatywnie wysokim poziomem zgonów, co z pewnością miało ogromny wpływ na wynik. Dodatkowo wielu mieszkańców Łodzi, zwłaszcza młodych, wyjeżdża do większych miast jak Warszawa, Kraków lub za granicę, w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i życia. Spadek liczby mieszkańców Łodzi to więc efekt splotu kilku czynników - ujemnego przyrostu naturalnego, odpływu mieszkańców, konsekwencji transformacji gospodarczej oraz ograniczonej atrakcyjności inwestycyjnej.

Łódź: królewskie miasto pełne atrakcji

Łódź to dziś jedno z największych miast w Polsce, które swoje prawa miejskie otrzymało z rąk króla Władysława Jagiełły w 1423 roku. Od tamtego czasu miejscowość przeszła długą drogę – z niewielkiej osady stała się potężnym ośrodkiem przemysłowym, a później dynamicznie rozwijającym się miastem akademickim i kulturalnym. Choć obecnie zmaga się z problemem wyludniania, wciąż zachwyca swoimi atrakcjami. Turyści chętnie odwiedzają słynną ulicę Piotrkowską, zrewitalizowaną Manufakturę, wyjątkowe murale i secesyjne kamienice, a także zyskujące popularność EC1 – centrum nauki i kultury w dawnej elektrowni.