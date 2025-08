Śmiertelny wypadek na S8 pod Pabianicami

Jedna osoba nie żyje, jedna poważnie ranna - to bilans wypadku na trasie S8 pod Pabianicami. Wszystko działo się we wtorek, 5 sierpnia, ok. godz. 8.40, w miejscowości Jadwinin na odcinku pomiędzy węzłami Rzgów i Pawlikowice. Jadący BMW młody mężczyzna prawdopodobnie poruszał się pod prąd, doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki Mercedes.

- Prowadzący BMW młody mężczyzna, którego tożsamość będzie można potwierdzić dopiero po badaniach DNA, zginął na miejscu - przekazała "Super Expressowi" podkomisarz Agnieszka Jachimek, rzeczniczka KPP w Pabianicach.

Jak dodaje kobieta, w BMW wybuchł ponadto pożar, co uniemożliwiło identyfikację zwłok od razu na miejscu zdarzenia. Płomienie ugasili strażacy, którzy ratowali również 44-letniego kierowcę tira - mężczyzna został zakleszczony w kabinie pojazdu, a po wykonaniu dostępu zabrał go śmigłowiec LPR.

Droga S8 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.