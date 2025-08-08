Łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o brutalny gwałt na 24-latce, do którego doszło 24 lipca.

Sprawca zaatakował kobietę wczesnym rankiem przy ul. Adamieckiego, a następnie zgwałcił.

Ten sam mężczyzna jest również podejrzany o wcześniejszy atak na 50-latkę w Parku Widzewskim.

Jakie zarzuty usłyszał 35-latek i co grozi mu za popełnione czyny?

Do zdarzenia doszło 24 lipca 2025 r. Wcześnie rano młoda kobieta szła na widzewski dworzec. Przy ul. Adamieckiego została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Oprawca szarpał kobietę, uciszał ją i zgwałcił. Gdy tylko koszmar kobiety dobiegł końca, 24-latka zawiadomiła policję.

W środę (6 sierpnia) łódzcy policjanci zatrzymali podejrzanego w miejscu pracy. 35-letni mieszkaniec Łodzi był kompletnie zaskoczony. - Ponadto funkcjonariusze porównali zebrany materiał dowodowy z informacją, którą otrzymali od 50-latki pod koniec lipca 2025 r. Wówczas wczesnym rankiem kobieta przechodziła przez Park Widzewski i została złapana przez nieznajomego jej mężczyznę za nogę. Na skutek jej krzyku napastnik zbiegł - poinformowała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Napadnięta kobieta nie czuła się pokrzywdzona i nie chciała składać zawiadomienia. Policjanci zajęli się jednak sprawą. Okazało się, że za atakiem stoi ten sam mężczyzna, który jest podejrzany o gwałt na 24-latce.

W Prokuratorze Rejonowej Łódź-Widzew 35-latek usłyszał zarzuty zgwałcenia, naruszenia nietykalności oraz kradzieży. Na wniosek prokuratora został aresztowany przez sąd na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KMP w Łodzi