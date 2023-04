Dwoje młodych ludzi martwych w mieszkaniu w Łodzi. Makabra na Piotrkowskiej

W mieszkaniu w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi znaleziono ciała 36-letniej kobiety i 31-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło we wtorek, 18 kwietnia, po godz. 19, gdy informacja w tej sprawie wpłynęła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Służby ratownicze miały zostać powiadomione przez pracodawcę obydwojga, bo przestali się oni nagle pojawiać w firmie, gdzie byli zatrudnieni. Na miejsce zostali początkowo wezwani strażacy, którzy dostali się do środka lokum na 3. piętrze kamienicy siłą i ujawnili ciała obydwojga - na reanimację było już za późno. Dopiero później powiadomiono pogotowie i policję. - Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, a czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Wykonaliśmy już oględziny i przesłuchaliśmy świadków - na ten moment nie można wykluczyć udziału osób trzecich w przyczynieniu się do śmierci kobiety i mężczyzny. Obydwoje to obywatele Ukrainy - mówi młodsza aspirantka Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

O sprawie napisał wcześniej Expressilustrowany.pl.

